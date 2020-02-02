بعد أن تعالجت من كورونا.. صينية تروي تجربتها ومعاناتها مع المرض

بعد أن أصاب فيروس كورونا آلاف الأشخاص في الصين وحصد مئات الأرواح، تعافت سيدة صينية من الفيروس وروت تجربتها ومعاناتها معه.



ووفقاً لوكالة “سينخوا” الصينية، فإن السيدة الصينية تدعى هو جيانغ وتبلغ من العمر 44 عاماً وهي أول شخص يتعافى، وقد نصحت بعدم الخوف، والوقاية من الفيروس بأفضل طريقة ممكنة، بارتداء قناع وغسل اليدين والتوجه للمستشفى فوراً إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى.



ونقلت الوكالة الصينية عن السيدة توضيحها أن زوجها لاحظ الإعياء عليها عندما توجهت في 15 من شهر كانون الثاني الفائت، إلى المنزل للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة عندما التقاها في محطة سكة حديد المقاطعة لاستقبالها، لكنه عندما رأى أنها ليست على ما يرام، نقلها على الفور إلى مستشفى محلي، لكن علاجها هناك لعدة أيام لم يوصل لنتيجة إيجابية.



ولفتت إلى أنه في 21 الشهر الفائت، تم نقلها إلى المستشفى، حيث تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، وكانت أول مريضة بهذا المرض في تشونغتشينغ، وكان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة.



وكشفت جيانغ أن الأطباء أعطوها علاجاً مضاداً للفيروسات ومضاداً للعدوى في نفس الوقت، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، وفي الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل، وبعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنها الخروج من المستشفى.



وختمت السيدة الصينية جيانغ كلامها قائلة: “أهم شيء هو عدم الخوف من الفيروس، والأهم هو حماية نفسكم بأفضل طريقة ممكنة، ومن المهم جداً ارتداء قناع وغسل اليدين كثيراً، وإذا ارتفعت درجة الحرارة وبدأ السعال وأعراض أخرى، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور، وعليكم الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء.. وبكل تأكيد سوق تشعرون بتحسن”.



وكان فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء الصين و17 دولة على الأقل على مستوى العالم من بينها ألمانيا وفرنسا والإمارات وروسيا، مع الإشارة إلى أن مدينة ووهان الصينية هي معقل الوباء، حيث تم تسجيل أول الإصابات في هذه المدينة.



يذكر أن السلطات الصينية ذكرت أن عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 259، فضلاً عن أن عدد المصابين وصل إلى 11791، مع الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس الفائت حالة الطوارئ الصحية.