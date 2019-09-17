بعد أكثر من 6 سنوات نزوح.. أهالي “خان شيخون” يعودون لها

عاد مئات العائلات إلى منازلهم في منطقتي خان شيخون ومورك بعد تحريرهما من الإرهاب، وبعد توفير المستلزمات الإنسانية والطبية لعودة الأهالي.



وشهد معبر صوران تجمع مئات العائلات ممن نزحوا من منازلهم في خان شيخون ومورك قبل أكثر من 6 أعوام بسبب سيطرة الجماعات المسلحة إلى بلداتهم، وكانت قد بدأت القطاعات الخدمية منذ تحرير المدينة، بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية، وتجهيز المراكز الصحية لتقديم الخدمات، كما يستمر عمل دوائر الكهرباء والصرف الصحي.



من جانبه، قال محافظ حماة، محمد الحزوري: هناك ضرر شبه تام في بعض الممتلكات الخاصة ومنازل المواطنين الخاصة، عملنا على تأهيل مراكز ايواء حاليا بشكل مؤقت ريثما يتم تأهيل منازلهم المدمرة، حسب ما جاء في قناة العالم.



ويشار إلى أن الجماعات المسلحة تستمر بمنع المواطنين من العودة عبر ممر أبو الضهور الإنساني في اليوم الثالث من فتحه من قبل الحكومة السورية.