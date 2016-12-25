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2016-12-25 08:21
بطلب من طهران لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي مع إيران ستجتمع الشهر المقبل

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني أن اللجنة المشتركة المكلفة الاشراف على تطبيق الاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة خمسة زائد واحد ستجتمع في فيينا في العاشر من كانون الثاني القادم بناء على طلب إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طلب رسميا في رسالة موجهة إلى موغيريني عقد اجتماع للجنة المشتركة بسبب تمديد الإدارة الأمريكية العقوبات على إيران في خرق واضح للاتفاق النووي المبرم في تموز من العام 2015.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان “إن الاجتماع سيستعرض تطبيق الاتفاق النووي وسيبحث في القضايا التي وردت في الرسالة الموجهة من وزير الخارجية الإيراني الى موغيريني في 16 كانون الاول الجاري”.

وسيعقد الاجتماع قبل عشرة ايام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد خلال حملته ب “التخلص” من الاتفاق.

وكان الكونغرس الاميركي مدد مطلع كانون الاول الجاري لعشر سنوات قانون العقوبات على إيران.

وبدأ تطبيق الاتفاق النووي في كانون الثاني عام 2016 وأكدت الأمم المتحدة أن إيران احترمت كل تعهداتها للحد من برنامجها النووي بينما لا تزال الولايات المتحدة تنتهك الاتفاق.

وكالات

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