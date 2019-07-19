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بطاقة دعوة لحفل زفاف من صفحتين.. !

ذهل مدعوون إلى حفل زفاف انكليزي بتلقيهم بطاقات دعوة مؤلفة من صفحتين، وذلك لأن العروس قررت أن تتوجه إليهم بخطاب تسرد فيه بعض القواعد والكثير من الأمور الأخرى التي عليهم اتباعها في يومها الكبير.


فقد نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك صوراً لدعوة الزفاف المؤلفة من ورقتين، طلبت من خلالهما العروس ألا يلبس أحدهم "لون الشمبانيا أو أي لون وردي"، لكنها سمحت باللون الأبيض.


والغريب كان طلبها من الناس أن يتناولو الطعام قبل حضور حفل الزفاف، وذلك لأنه لن يتم تقديم أي طعام باستثناء أربعة أنواع من البسكويت !


فجاء في الدعوة: "يرجى تناول الطعام قبل الوصول لأن الاستقبال الصغير لن يحتوي على الكثير من الطعام فقط على أربعة أنواع من البسكويت وهي بالزنجبيل، الشوكولاتة، زبيب الشوفان، وزبدة الفول السوداني".


والملفت أكثر كان اصرار العروس الرد على الرسالة و"حجز" المقاعد والا لن يسمح لهم بالدخول الى مكان الحفل، وكتبت:" إذا لم ترد على الرسالة بالبريد الإلكتروني الموجود على ظهر الدعوة، فلن يكون لدينا أي كرسي لك في الحفل ولا يمكنك البقاء لحضور حفل الاستقبال".

 


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