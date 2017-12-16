بطاقة اليانصيب بـ 880 ليرة وتباع بـ 2000 ليرة!!

بسبب الإقبال الكبير على شراء ورقة اليانصيب بات بائعوها يستغلون هذا الإقبال برفع سعرها إلى حدود كبيرة جداً فقد حددت مؤسسة البريد مبيع البطاقة لرأس السنة الجديدة لعام 2018 بـ 1000 ليرة ولكن أغلب الباعة يبيعونها بـ 1800 ليرة ومن المتوقع أن تزداد تسعيرتها كلما اقترب موعد السحب وزاد الإقبال على شرائها.

ويبرر باعة اليانصيب ارتفاع أسعار البطاقات لديهم بأنه خلال الأيام القادمة سيرتفع سعرها كثيراً وقد يصل إلى أكثر من ألفي ليرة وسبب ذلك يعود إلى الإقبال على شرائها إضافة إلى أن المؤسسة العامة للبريد رفعت سعرها فهم يقومون بشرائها من المؤسسة نفسها بسعر 1100 وتالياً يأخذ كل بائع هامش ربح خاصاً به فكل واحد يطلب مبلغاً.

ويبرر باعة اليانصيب ارتفاع أسعار البطاقات لديهم بأنه خلال الأيام القادمة سيرتفع سعرها كثيراً وقد يصل إلى أكثر من ألفي ليرة وسبب ذلك يعود إلى الإقبال على شرائها إضافة إلى أن المؤسسة العامة للبريد رفعت سعرها فهم يقومون بشرائها من المؤسسة نفسها بسعر 1100 وتالياً يأخذ كل بائع هامش ربح خاصاً به فكل واحد يطلب مبلغاً.