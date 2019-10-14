بطاقات مسبقة الدفع في النقل الداخلي .. قريباً

أكد مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية المهندس طلال حورية التوجه نحو اعتماد بطاقات مسبقة الدفع وتطبيقها، وتنظيم خطوط النقل وفق الجدوى الاقتصادية والخدمية، ودراسة التوسع باستخدام البطاقات السنوية كونها بطاقة مدعومة وذات جدوى للراكب، كما تساعد الشركة على حسن سير العمل والتعامل بين الراكب والسائق، وإعادة تقييم حركة باصات النقل الداخلي لتأمين خدمة أفضل في خطوط النقل الداخلي، والتدخل في فترات الازدحام لتأمين نقل المواطنين إلى مقاصدهم، وأن تكون الأولوية في خطة عمل الشركة التوسيع المستمر في خدمة الناس والتركيز في فترات الذروة على المحاور التي تشهد ازدحاماً بإرسال باصات نقل داخلي إليها، مع التزام جميع السائقين بخطوطها وساعات العمل وعدم الخروج من خطوط العمل، والالتزام بقطع التذاكر والسعر المحدد للتذكرة



. وركزت خطة العمل على أهمية أن يبقى الأساس في قطاع النقل الداخلي لتلبية حركة النقل، وأن تبقى الشركة الواجهة حتى لو كان هناك عدد كبير من السرافيس الخاصة في عملية تنظيم التخديم بالنقل في القرى بالتعاون مع قيادة الشرطة ومتابعة العمل، وتشمل الإجراءات وجود مشرفين من شركة النقل الداخلي في كراجات انطلاق الفاروس والشرقي لبيان حاجة الخطوط وقت الازدحام والذروة، وتسيير الباصات وفق معطيات ذلك وضمن المهمات التي تضعها الشركة لتنفيذ مهمات للخدمة خارج المدينة، وتعديل تعرفة النقل في الشركة حسب خطوط سير الباصات،



وأوضح حورية أن الشركة ستعمل على تطبيق البطاقة مسبقة الدفع وتشجّع على اقتنائها من قبل المواطنين؛ الأمر الذي يوفر التكلفة عليهم وعلى عمل الشركة والتحصيل.



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