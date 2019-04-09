بطاقات ذكية يقوم أصحابها باستغلال ميزة مخصصات السفر وبيعها لبعض محطات الوقود

كشفت وزارة النفط أنه من خلال تقارير العمل التحليلية الصادرة عن نظام البطاقة الذكية، تم ضبط العديد من البطاقات الذكية التي يقوم أصحابها باستغلال ميزة مخصصات السفر بشكل وهمي وبيع هذه المخصصات لبعض محطات الوقود بهدف الاحتكار والتهريب والكسب غير المشروع على حساب توفر المادة للواطنين



وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم بتطبيق العقوبات القانونية بحق المحطات المشتركة بهذه المخالفات والسرقات وتغريمها بكافة المبالغ الناتجة عن استجرار وبيع المادة بطريقة غير شرعية وإيقاف البطاقات المخالفة.