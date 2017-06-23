بطارية نووية صغيرة تعمل نصف قرن

استعرضت شركة “روس آتوم” الروسية خلال المنتدى الدولي التاسع “Atomexpo-2017” للاختراعات بطارية نووية صغيرة قادرة على العمل لـ 50 سنة.



وذكر موقع روسيا اليوم أنه وفقا للخبراء فإن “هذه البطارية التي استعرضتها روس آتوم مؤخرا تعتبر اختراعا مهما في عالم الطاقة، فهي تعتمد نظائر العناصر المشعة لتوليد تيار يكفي لتشغيل بعض الأجهزة كهربائية، التي لا تحتاج الكثير من الطاقة، ما يجعل منها نموذجا فريدا للبطاريات النووية الصغيرة”.



وعن الاختراع الجديد قال بافل زايتسف مدير قسم التطوير في مؤسسة “لوتش” الفيدرالية الروسية إن “هذه البطارية قد تكون مفيدة للاستخدامات الطبية، كونها تعمل لفترات طويلة دون انقطاع، ومن الممكن استخدامها مستقبلا في تشغيل منظمات القلب الإلكترونية”.



ولم تصرح “روس آتوم” بعد عن ثمن هذه البطارية التقريبي، لكن الخبراء فيها قالوا إنهم ينوون طرحها للاستعمالات الطبية بالدرجة الأولى.

وكالات