بشكل سري ..وزيرا دفاع تركيا وقطر يزوران ليبيا

يصل وزير دفاع قطر "خالد العطية" ونظيره من تركيا "خلوصي أكار"، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل.



وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الوزيرين سيجريان محادثات مع المسؤولين في حكومة فايز السراج التي تبسط هيمنتها على طرابلس، إضافة إلى لقاء بعض قادة الميليشيات هناك.



من جهته، أعلن الجيش الليبي، أنه رصد نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي في العديد من المناطق غربي البلاد وخاصة في قاعدة الوطية.



وتتدخل تركيا عسكرياً في ليبيا لدعم حكومة السراج بتقديم دعم جوي وأسلحة ومقاتلين متحالفين معها من سوريا بدعم وتمويل قطري، وفقاً لسكاي نيوز.





