بشرى للسوريين.. فتح حركة السير على أوتوستراد حرستا الدولي بالاتجاهين من و إلى دمشق

أعلنت وزارة النقل السورية، أن طريق حرستا الدولي، سيدخل الخدمة في 15 مايو الجاري.

وأشارت المصادر، إلى أن الطريق أصبح جاهزا، عقب قيام الورشات المختصة بجميع أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطريق من عقدة البانوراما، وحتى عقدة بغداد خلال مدة لم تتجاوز الشهر.



وكان وزير النقل علي حمود، كشف سابقا، عن أن افتتاح طريق حرستا الدولي، سيكون في الخدمة قبل الـ 15 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن وجود عدة أنفاق أدى إلى تأخير وضع الطريق في الخدمة.



وقال حمود: “فوجئنا بالعديد من الصعوبات لتنفيذ المشروع المهم الحيوي خاصة مع حجم الدمار الكبير في ظل حفر الأنفاق تحت الأتوستراد الدولي”، مشيرا إلى القيام بمعالجة لإنفاق مع بحث إمكانية تخديمها والاستفادة منها كممرات فرعية.

ويبلغ طول الطريق 38 كم وتكلفة جميع الأعمال تصل إلى 900 مليون ليرة، سبق للطريق تسجيل غزارة مرورية وصلت إلى ما يقارب 30 ألف مركبة يوميا، قبل سيطرة الإرهابيين عليه وقطعه منذ عام 2013.

ويربط طريق حرستا، دمشق بحمص ومحافظات الشمال، وسيسهل فتحه حركة الدخول والخروج إلى وسط العاصمة أمام حركة المواطنين والتجارة ونقل البضائع خاصة.

المصدر: وكالات