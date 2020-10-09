بشرط ارتداء الكمامات لجميع الحضور.. السماح بإعادة فتح صالات العزاء

بشرط ارتداء الكمامات لجميع الحضور.. السماح بإعادة فتح صالات العزاء
بناءً على قرار الفريق الحكومي حول إعادة فتح صالات العزاء وذلك ضمن ضوابط صحية، أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي وبالتنسيق مع مديرية أوقاف دمشق تعميماً على جميع صالات العزاء يتضمن:
1- ضرورة التباعد المكاني بين الحضور بما لايقل عن 1م.
2- ارتداء الكمامات لجميع الحضور.
3- تعقيم الصالة يومياً وبعد كل مناسبة مع وجود معقمات خاصة للحضور.
4- التأكد من تهوية الصالة بالشكل الأمثل وتنظيف وتعقيم فتحات التهوية.
5- الالتزام بعدم المصافحة والتقبيل.
6- توضع هذه التعليمات في مكان واضح وظاهر لكل الحضور.
كما تم تكليف المديريات المعنية في المحافظة بالمتابعة والمراقبة تحت طائلة الإغلاق لمدة غير محددة للمخالفين أصولاً.