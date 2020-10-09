بشرط ارتداء الكمامات لجميع الحضور.. السماح بإعادة فتح صالات العزاء

بناءً على قرار الفريق الحكومي حول إعادة فتح صالات العزاء وذلك ضمن ضوابط صحية، أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي وبالتنسيق مع مديرية أوقاف دمشق تعميماً على جميع صالات العزاء يتضمن:



1- ضرورة التباعد المكاني بين الحضور بما لايقل عن 1م.



2- ارتداء الكمامات لجميع الحضور.



3- تعقيم الصالة يومياً وبعد كل مناسبة مع وجود معقمات خاصة للحضور.



4- التأكد من تهوية الصالة بالشكل الأمثل وتنظيف وتعقيم فتحات التهوية.



5- الالتزام بعدم المصافحة والتقبيل.



6- توضع هذه التعليمات في مكان واضح وظاهر لكل الحضور.



كما تم تكليف المديريات المعنية في المحافظة بالمتابعة والمراقبة تحت طائلة الإغلاق لمدة غير محددة للمخالفين أصولاً.