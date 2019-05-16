بشائر من "زراعة اللاذقية" حول موسمي الزيتون والحمضيات

أكد مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربيك أن المحاصيل الزراعية وضعها جيد في المحافظة، وموسم الزيتون مبشر لهذا العام، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 300 ألف طن خلال الموسم المقبل.



وأوضح خيربيك أن الظروف الجوية والشتاء الخيّر كان مناسباً جداً لقعد ثمار الزيتون والإزهار، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية تجاوزت 200 % في بعض المناطق.



وعن محصول الحمضيات، بيّن خيربيك أن نموها جيد ونواتها الخضرية جيدة، مؤكداً أن الموسم سيكون جيد جداً مقارنة بالمواسم السابقة.



ولف مدير الزراعة إلى تعرض محصولي اللوزيات والتفاحيات إلى عواصف برد، مضيفاً أن أزهار اللوزيات تضررت بنسبة 25 %.



الوطن أون لاين