بسبب مزاجية الاستعلام الضريبي...تكليف محل فلافل بـ100 مليون ليرة!

تطرّق أعضاء مجلس "محافظة دمشق"،إلى الطريقة الاستفزازية من فريق الاستعلام الضريبي في وضع أرقام خيالية غير دقيقة لا تتناسب مع قيمة الأرباح الحقيقية، ولاسيما أن الجباة يدخلون المحال والمطاعم بشكل يثير الرهبة والخوف في نفوس أصحاب المهن والزبائن في الوقت ذاته وخاصة في المطاعم، حيث يتم الطلب من الزبائن مغادرة المكان وكأن هناك أمراً جللاً ما يسيء إلى المكان. وبيّن أحد الأعضاء أن محلاً لبيع الفلافل تم تكليفه بـ100 مليون ليرة كضريبة مالية بعد تقدير النسبة عشوائياً، ليتفق معهم رئيس المجلس المهندس عادل العلبي، موضحاً أن هناك شكاوى كثيرة من التجار وأصحاب المحال على الاستعلام الضريبي، معتبراً أن آلية التحصيل الضريبي ليست صحيحة وخاصة أن الجابي يجلس مدة ربع ساعة في وقت ذروة المبيع وبناء عليه يقيس المبلغ على مدار 24 ساعة ما يرتب على أصحاب المهن مبالغ خيالية تفوق كثيراً النسب والأرقام الصحيحة.

وشدّد العلبي على ضرورة الدقة في عملية التحصيل الضريبي لأهمية العائدات المالية إلى خزينة الدولة، داعياً إلى تفعيل ثقافة التوعية الضريبية بين الفعاليات التجارية لإزالة حاجز غياب الثقة بين المكلف والمالية.

ومن حاجز غياب الثقة إلى مطالبة أعضاء المجلس بإزالة الحواجز الإسمنتية أمام بعض أقسام الشرطة لأن هناك أقساماً تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين وتسبّب الحواجز الإعاقة المرورية. من جهته اتهم عضو المكتب المختص فيصل سرور فرع المرور بالتقصير وغياب التعاون مع المحافظة وشرطة المحافظة في قمع ظاهرة الإشغالات وورش إصلاح السيارات، كما طرح بعض الأعضاء مشكلة إشغال الأرصفة من الأكشاك والسيارات من دون رادع مع غياب المتابعة من المختصين.

البعث