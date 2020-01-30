بسبب كورونا.. منظمة الصحة العالمية تبحث إعلان حالة الطوارئ عالمياً وتدعو العالم للتأهب

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في الصين وبلدان أخرى، مخلفاً وفيات وآلاف الإصابات، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهانوم غيبريسوس، العالم بأسره أن يكون في حالة تأهب لمحاربة الفيروس الجديد.



ووفقاً لموقع “بي بي سي”، فإن غيبريسوس الذي زار الصين خلال الأسبوع الجاري، أفاد بأن منظمة الصحة تبحث احتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.



وكشف غيبريسوس أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس كانوا يعانون من أعراض معتدلة للعدوى، لكن حوالي 20 في المئة عانوا من تأثير حاد مثل الالتهاب الرئوي والفشل التنفسي.



وقال غيبريسوس: إن “منظمة الصحة العالمية، تشعر بأسف شديد لأنها أشارت في ثلاثة تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الخطر العالمي من الفيروس معتدل، بدلاً من التنبيه إلى أن الخطر مرتفع”.



وأضاف المدير العام واصفاً انتشار الفيروس من شخص إلى شخص في ألمانيا وفيتنام واليابان بأنه مثير للقلق، وأكد أن الخبراء سيبحثون هذا الأمر اليوم الخميس، عند اتخاذ قرار حول إعلان حالة طوارئ عالمية.



بدوره، رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك ريان، أشاد باستجابة الصين لتفشي المرض المميت، قائلاً: “التحدي كبير، لكن الاستجابة كانت هائلة”.



وذكر ريان أن منظمة الصحة العالمية ستجتمع اليوم لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.



يذكر أن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء الصين و16 دولة على الأقل على مستوى العالم من بينها ألمانيا وفرنسا والإمارات مؤخراً، مع الإشارة إلى أن مدينة ووهان الصينية هي معقل الوباء، حيث تم تسجيل أول الإصابات في هذه المدينة.



ويعيش سكان مدينة ووهان في عزلة وخوف، حيث تم حظر معظم أشكال حركة المرور، واحتجاز 11 مليون شخص في منازلهم، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.



وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 37 حالة وفاة إضافية بالفيروس في مقاطعة هوبي وسط الصين، مما يرفع حصيلة الوفيات حتى اللحظة إلى 170، كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في هوبي ونحو 700 إصابة أخرى في أنحاء الصين، وبالتالي يرتفع إلى نحو 7700 عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا.