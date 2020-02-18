بسبب فيروس كورونا.. وفاة مدير مستشفى ووهان والإصابات تتجاوز الـ 70 ألف

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، عن وفاة مدير مستشفى رئيسي في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب إصابته بالفيروس.



ووفقاً للتلفزيون الرسمي الصيني، فإن مدير مستشفى “ووهان ووتشانغ” لو تشي مينغ، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.



من جهة ثانية، أفادت السلطات الصحية في الصين، بارتفاع عدد ضحايا الفيروس، حيث وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 1800، فيما بلغ عدد المصابين 7243.



بدوره، أستاذ جامعي صيني قال: إن “أطباء في شنغهاي يستخدمون بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد لعلاج آخرين لا يزالون يصارعون العدوى”، مشيراً إلى أن “بعض النتائج الأولية مشجعة”.



أيضاً، خبير كبير في الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قال: إن “استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة تعتبر نهج صحيح للغاية”، مشدداً على ضرورة منح التجربة الوقت الكافي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجهاز المناعي.



يذكر أن هناك 500 مصاب بفيروس كورونا في 30 دولة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين إلى أربع حالات في فرنسا وجزيرة هونغ كونغ الصينية والفلبين واليابان، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.



وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى شخص يحمل الجنسية الصينية، ليصل عدد الإصابات بذلك إلى 9.