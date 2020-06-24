الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري .. السيد: سنردّ على الحصار
قانون «قيصر»: لتكن حرباً!
الجيش يرصد تحركات معادية على محاور في ريف إدلب الجنوبي ويتعامل معها
روسيا تؤكد: سنواصل دعم سورية ولن نتركها في هذه الأيام العصيبة

بسبب ضعف الأداء.. قرار بنقل عدد من المراقبين التموينين في اللاذقية

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم قرارا يقضي بنقل ثمانية من العاملين بوظيفة مراقب تمويني في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية الى فروع كل من المؤسسة السورية للحبوب والمخابز والتجارة وذلك لضعف ادائهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وارتكابهم مخالفات اثناء تأدية عملهم.

ويشمل القرار  نقل كل من أمير محمد - حرب غريب - بسام كامل - تمام ميكائيل - بسام متوج - عمار محمد - أكرم شعبو - عدنان عبدالله .

وجاء هذا القرار بعد جولة الوزير البرازي الى محافظة اللاذقية واطلاعه على واقع العمل في مديرية  التجارة الداخلية وحماية المستهلك واداء العاملين فيها  وبعد أن تم احالة ملفات هذه المخالفات الى الرقابة الداخلية  لاستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العاملين المخالفين .

 


وزارة التجارة الداخلية