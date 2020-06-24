بسبب ضعف الأداء.. قرار بنقل عدد من المراقبين التموينين في اللاذقية

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم قرارا يقضي بنقل ثمانية من العاملين بوظيفة مراقب تمويني في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية الى فروع كل من المؤسسة السورية للحبوب والمخابز والتجارة وذلك لضعف ادائهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وارتكابهم مخالفات اثناء تأدية عملهم.



ويشمل القرار نقل كل من أمير محمد - حرب غريب - بسام كامل - تمام ميكائيل - بسام متوج - عمار محمد - أكرم شعبو - عدنان عبدالله .



وجاء هذا القرار بعد جولة الوزير البرازي الى محافظة اللاذقية واطلاعه على واقع العمل في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واداء العاملين فيها وبعد أن تم احالة ملفات هذه المخالفات الى الرقابة الداخلية لاستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العاملين المخالفين .



وزارة التجارة الداخلية