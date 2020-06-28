بسبب تصريحاتها الأخيرة.. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية في بيروت

على خلفية تصريحاتها الأخيرة، التي أثارت الجدل والتي اعتبرها البعض أنها تسبب الفتن بين الشعب، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا.



ووفقاً لموقع “إل بي سي آي”، فإنه من المقرر أن يلتقي حتي السفيرة الأمريكية غداً الإثنين، عند الساعة الـ 3 بعد الظهر لإبلاغها أنه “وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، ولا يجوز أن يتضمن كلامه تحريضاً”.



بدوره، قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، محمد مازح، أصدر أمس السبت، قراراً يقضي بـ “منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية لمدة سنة”، معتبراً تصريحات السفيرة الأمريكية، تساهم في “تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية”.



من جهتها، وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، كانت قللت من أهمية القرار، مشددة على أنه “لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية”.



وكانت الدبلوماسية شيا، قد أدلت بتصريحات اتهمت فيها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، بأنه يهدد استقرار لبنان، مضيفة أن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان.



يذكر أن تصريحات شيا، أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض لتصميم “كاريكاتير” ساخر منها، فيما اعتبر البعض الآخر كلامها “مرفوض ويحرض الشعب اللبناني في ظل الأزمة التي يعيشها”، مع الإشارة إلى أن بعض الصحفيين اعتبر أن قرار منع وسائل الإعلام من إجراء المقابلات مع السفيرة يتنافى مع حرية الصحافة.