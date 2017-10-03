بسبب الموسيقى ألمان يهاجمون لاجئين سوريين

هاجم ثلاثة رجال مخمورين مركزاً لاستقبال اللاجئين في مدينة أبولدا الألمانية، بعد شعورهم “بالضيق من صوت الموسيقى المرتفع الصادر من النزل”. وتشاجر المهاجمون مع لاجئين، فيما أصيب مهاجمان وخمسة من اللاجئين بجروح طفيفة.

تسلل ثلاثة رجال مخمورين إلى نزل للاجئين القصر في مدينة أبولدا الألمانية ليلة الأحد/الاثنين (الثاني من تشرين الأول2017)، وتشاجروا مع سكانه. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن اثنين من المتسللين معروف انتمائهما للتيار اليميني المتطرف.