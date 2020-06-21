بسبب المخالفات..تخصيص أماكن لوضع الدعايات الانتخابية في حلب

خصص مجلس مدينة حلب أماكن محددة تخول المرشحين بلصق إعلاناتهم ودعاياتهم الانتخابية فيها، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب، لناحية لصقهم الإعلانات بطريقة عشوائية في أنحاء مختلفة من المدينة.



وفي القرار الذي صدر عن مجلس المدينة بالتنسيق مع محافظة حلب، حدد عدة مواقع رئيسة ضمن الحيز الجغرافي لكل مديرية خدمية، حيث تم تخصيص 104 مواقع تشمل كافة القطاعات الخدمية الرئيسية في المدينة، بما فيها أسوار المنتزهات والأماكن العامة والخاصة، حيث خصصت تلك المواقع للإعلانات ذات الحجم الصغير، بحسب ما أفاد مراسل “أثر برس”



وفور صدور القرار، باشر مجلس المدينة بتركيب وتثبيت الألواح خشبية ضمن المواقع المحددة، لإتاحة المجال أمام مرشحي مجلس الشعب للصق إعلاناتهم وصورهم عليها، فيما شدد المجلس على أن من يخالف المواقع المخصصة سيتعرض للمسائلة القانونية.