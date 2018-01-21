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بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية

 

كشف وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أن حجم الأضرار التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية والتي تم تسجيلها وإحصائها كانت كبيرة وأن صيانتها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي كانت بشكل فوري.

وأوضح خربوطلي أن الأضرار تراوحت بين انهيار 48 برج توتر عالي (20 كيلو فولت) و866 عمود متوسط (خشبي ـ بين انكسار واحتراق) و62 عمود منخفض وانقطاع شبكات توتر عالي عن الخدمة وإصلاحها على الفور بطول تجاوز 1000 كيلو متر وإصلاح شبكات منخفض منهارة بطول زاد على 2000 كيلو متر.

وأضاف وزير الكهرباء "خرج أكثر من 3500 مخرج توتر عالي عن الخدمة نتيجة العواصف والرياح الشديدة لمت تم وضعها في الخدمة خلال ساعات، وصيانة شبكات توتر منخفض أكثر من 2000 متر وكبلات مخارج منخفض 1000 متر، وتبديل أكثر من 40 محولة تعرضت للاحتراق.

 

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