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بسبب الثرثرة.. زوج يحرم زوجته من الطعام والشراب حتى الموت

شهدت محافظة قنا في صعيد مصر، تعذيب زوج لزوجته وحبسها أياما دون طعام أو شراب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ بدعوى تأديبها على كثرة ثرثرتها.


بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه مدير أمن المحافظة، مساء الجمعة، من مركز شرطة دشنا، يفيد بقتل أحد الأشخاص لزوجته وتدعى ”نجوى.ب.غ“ 45 سنة، وتعمل ربة منزل، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتوقيع مفتش الصحة الكشف على الجثة، تبين وجود جروح في العين اليسرى، وجروح في الساقين وفي مناطق متفرقة بالجسم؛ بسبب تعرضها للضرب. وكشفت التحقيقات أن زوجها الذي يبلغ من العمر 53 عاما، كان كثير الخلاف مع الضحية وسبق أن ألقاها من الطابق الثاني، وقد قام بوضعها في غرفة النوم لمدة يومين دون طعام وعلاج للجروح التي أحدثها فيها حتى توفيت.


وبسؤاله، قال المتهم: ”كنت عاوزها تتأدب لأنها زنانة ورغاية وتأكل الدماغ، وكانت ترفض الانصياع لأوامري أوقاتا كثيرة وتعاندني؛ ما دفعني لضربها بالكوريك، وانهلت عليها في كل منطقة بجسدها وخاصة في ساقها ثم حبستها حتى توفيت“.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق. كما قررت نيابة مركز دشنا، حبس المتهم على ذمة التحقيقات.