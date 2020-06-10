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بسبب ارتفاع أسعار المواد.. عودة خجولة لعمل منشآت سياحية السويداء

بيّن مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أنه رغم السماح للمنشآت السياحية بمعاودة عملها إلا أن عودتها في المحافظة كانت خجولة.

وأشار العربيد إلى وجود تردد كبير من قبل أصحاب المنشآت السياحية بالمحافظة لمعاودة العمل، فمن أصل 38 منشأة متوقفة عن العمل لم تعاود العمل خلال الأسبوع الماضي سوى 16 منشأة.

وأعاد العربيد ذلك إلى التحليق الكبير لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن أسعار الوجبات الغذائية المقدمة في هذه المطاعم مسعرة وفق أسعار ٢٠١٧، إضافة لتخوف عدد كبير من المواطنين من ارتياد المطاعم في هذه الفترة، تجنباً للاختلاط.

وأكد أن اللجان المشكلة لمتابعة واقع عمل المنشآت السياحية في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا، ستقوم بمتابعة عمل المنشآت السياحية التي بدأت بالعمل ومدى التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

 


الوطن