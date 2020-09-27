بسبب أرض زراعية .. مقتل شاب على يد شقيقه بريف الحسكة

أكدت مصادر أهلية بريف الحسكة مقتل الشاب أحمد مستو الحسن ( الدبي) من سكان قرية الفج التابعة لبلدة الهول جنوب شرق الحسكة، على يد شقيقه الأصغر إثر خلاف على أرض زراعية.



وبينت المصادر أن القاتل أطلق الرصاص على شقيقه الأكبر أحمد من بندقية حربية إثر خلاف وشجار نشب بينهما مساء الخميس 24/9/2020، بسبب خلافات على تقاسم أرض زراعية بالغة ٢٠ دونماً. وأضافت المصادر إن سكان القرية قاموا بدفن المقتول اليوم الجمعة، بينما مازال القاتل فاراً ومختفياً عن الأنظار . ” الوطن ”