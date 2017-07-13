بزيادة 5 مليارات...إيرادات السورية للطيران تبلغ 22 مليار ليرة خلال 2016

بزيادة 5 مليارات...إيرادات السورية للطيران تبلغ 22 مليار ليرة خلال 2016وصلت إيرادات "مؤسسة الطيران العربية السورية " إلى 22 مليار ليرة، بزيادة وصلت إلى 5 مليارات ليرة عن عام 2015. وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ازدياد عدد الطائرات والرحلات ضمن المحطات الخارجية للسورية للطيران.

وفي هذا السياق ناقشت المؤسسة بنود مشروع موازنة 2018 ومقارنة البنود الواردة في الموازنة بالإنفاق الفعلي لعامي (2015 – 2016) والاعتمادات المرصودة مع شرح مفصل لأهمية كل بند والحاجة الفعلية لإدراجه مع استعراض جدول الإيرادات المقدّرة والفعلية.

ولفت الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة المؤسسة إلى إجراء بعض التعديلات على بنود الخطة فيما يتعلق بالبنود الجارية والاستثمارية وفق الحاجة الفعلية، وضرورة العمل بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية القاضية بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك، وبما يحقق الغاية من الخطة في الارتقاء بعمل المؤسسة باعتبارها مؤسسة اقتصادية مهمة ذات طابع إنتاجي وخدمي، مشدّداً في الشق الخدمي على ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية لكل مرافق المطارات والتأكد من جاهزيتها التامة، والقيام بجولات ميدانية مستمرة لأنها تكشف العيوب وتظهر الحقائق وبالتالي تكون المعالجة واضحة وسريعة، معولاً على دور مجلس الإدارة في الارتقاء بعمل المؤسسة وتطوير الأداء وفق الطموحات المرجوة



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