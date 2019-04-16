بريطانيا ترسل 5 مروحيات أباتشي إلى إستونيا لـ"احتواء التهديد الروسي"!

أرسلت بريطانيا 5 طائرات هليكوبتر ضاربة من طراز أباتشي إلى إستونيا، بهدف "احتواء التهديد الروسي"، في إطار حملة التخويف والهستيريا لإيهام بلدان البلطيق بقرب اجتياح روسيا لها.



وستتولى مروحيات ويلدكات Wildcat الاستطلاعية دعم طائرات أباتشي المنقولة حديثا إلى البلطيق على مقربة من الحدود الروسية، وستصبح مروحيات Wildcat مع Apache جزءا من برنامج الناتو لتوسيع الوجود العسكري في أوروبا الشرقية.



كما ذكر وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، أن نشر طائرات الهليكوبتر الهجومية في إستونيا أمر "حيوي" للغاية.



وأكد أن "هناك تهديدا حقيقيا للغاية نراه من روسيا وأحد الأسباب وراء نشر خمس طائرات هليكوبتر هجومية من طراز Apache هو أننا نتكيف باستمرار مع الوضع المتغير"، حسبما نقلت القناة التلفزيونية عنه.



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في وقت سابق، أن كتيبتين احتياطيتين تابعتين للقوات الخاصة البريطانية، تم نشرهما قبل ستة أشهر في إستونيا، تراقبان "النشاط الروسي" في المناطق الحدودية.



وفي قمة الناتو في وارسو 2016، قرر الحلف نشر كتائب مناوبة متعددة الجنسيات في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا بناء على طلب هذه الدول.



وأعلنت موسكو بدورها أن روسيا لن تهاجم أيا من دول التحالف أو أي دولة أخرى، وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أنه بذريعة هستيريا بولندا ودول البلطيق، زاد الناتو عديد قواته قرب الحدود الروسية إلى سبعة أضعافه.



نوفوستي