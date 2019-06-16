بريطانيا ترسل 100جندي إلى منطقة الخليج العربي
أصدرت قيادة البحرية الملكية البريطانية قراراً بإرسال 100 جندي من القوات الخاصة إلى منطقة الخليج الفارسي، وتتمثل مهمتهم في حماية السفن البريطانية بعد تصاعد التوتر في المنطقة.
صحيفة التايمز ذكرت ، إن مهمة توفير الأمن للسفن مسؤولية قوات المشاة البحرية، فرقة كوماندوز 42، ومقرها بليموث.
وستتمركز هذه الوحدة في القاعدة التي تم افتتاحها في العام الماضي، وهي القاعدة البحرية البريطانية في البحرين ، و ستنطلق القوات البريطانية الخاصة إلى البحر على متن سفن حربية تقوم بدوريات في مياه الخليج الفارسي وتدافع عن السفن العسكرية والأسطول التجاري البريطاني عبر مضيق هرمز.