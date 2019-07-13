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بريطانيا تحقّق في تسريب مراسلات سرّية أدت لاستقالة سفيرها في واشنطن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في تسريب مراسلات سرّية أدت لاستقالة السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك الذي وصف فيها إدارة ترامب بأنها تفتقر للكفاءة.


ونقلت “رويترز” عن نيل باسو مساعد قائد الشرطة قوله في بيان بالنظر إلى التبعات التي حدثت على نطاق واسع لهذا التسريب: إن ذلك ألحق ضرراً بالعلاقات الدولية لبريطانيا، وستكون هناك مصلحة عامة واضحة في تقديم الشخص أو الأشخاص المسؤولين للعدالة.


كما وجّه باسو تحذيراً للصحفيين ووسائل الإعلام والناشرين بأنهم قد يقعون تحت طائلة القانون إذا نشروا مزيداً من التفاصيل من تلك المراسلات المسربة.


وأشارت شرطة العاصمة لندن إلى أن إدارة مكافحة الإرهاب المعنية بالتحقيق في مزاعم المخالفة الجنائية لقانون الأسرار الرسمية على مستوى البلاد تقود التحقيق في تسريب الوثائق.