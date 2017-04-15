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بريطانيا: استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ 1975

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الأول استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ 1975، في ظل ضعف نمو الأجور.

وحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن معدل البطالة استقر خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط الماضي عند مستوى 4.7% وهو أقل مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس/آب 1975.

وتراجع عدد العاطلين في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية فبراير الماضي بمقدار 45 ألف عاطل إلى 1.56 مليون عاطل.

وبحسب هيوارد أرشير، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للأبحاث الاقتصادية، فإن سوق العمل ستواجه ضغوطا متزايدة خلال الشهور المقبلة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة تردد الشركات، وهو ما سيؤدي إلى اتجاه البطالة إلى الارتفاع منتصف العام الحالي.

ويتوقع المحللون ارتفاع معدل البطالة تدريجيا حتى 5.1% في نهاية 2017 ثم إلى 5.6% في نهاية 2018.
في الوقت نفسه، وصل معدل التوظيف في بريطانيا حتى نهاية فبراير الماضي 74.6% وهو أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1971.

من ناحية أخرى ارتفع متوسط دخول العاملين في بريطانيا بما في ذلك المكافآت بنسبة 2.3% وهو ما يزيد قليلا عن الفترة السابقة وكان 2.2% في حين زادت الدخول بدون حساب المكافآت بنسبة 2.2%.

ومع وضع معدل التضخم في الحساب فإن الدخول بما في ذلك الحوافز زادت بنسبة 0.2% فقط، وزادت بدون حساب الحوافز 0.1%، وهو أدنى معدل نمو للدخول منذ 2014. كانت البيانات الصادرة أمس الأول قد أشارت إلى استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند مستوى 2.3% وهو أعلى معدل منذ 3 سنوات ونصف.

ومنذ الازمة السورية في 2011 لاقى مئات الآلاف حتفهم وشُرد ملايين من بيوتهم في البلاد.

المصدر: د ب ا

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