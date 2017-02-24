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بريطاني ينجو من الموت 27 مرة في 24 ساعة

لفتت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان رجلا بريطانيا يدعى راي وودهول ويبلغ من العمر "54 عاما" نجا من الموت 27 مرة في 24 ساعة، بعدما أصيب بنحو 26 أزمة قلبية أخرى في المستشفى.

واوضحت الصحيفة ان فريقا طبيا أجرى سلسلة من المعجزات لإنقاذه بعد أن أصيب بأزمة قلبية أثناء لعب كرة قدم المشي للمسنين، التي أكدت أن الرجل المعجزة نجا من محنته وهو في مرحلة التعافي حالياً.

وكان راي يلعب في فريق هارتشيل سترولرز لرياضة كرة قدم المشي، للاعبين فوق سن الـ 50 عاماً، يوم الـ17 من كانون الثاني الماضي، عندما شعر بألم طفيف في الصدر، واعتقد بأنه مصاب بالجفاف واستمر باللعب ولكنه انهار بعد بضع ثوان.

وكالات

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