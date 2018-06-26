برونزية للمصارع السوري عبد الكريم الحسن بدورة المتوسط في اسبانيا

أحرز اللاعب عبد الكريم الحسن الميدالية البرونزية ضمن منافسات المصارعة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في مدينة تاراغونا الإسبانية.

وحصل الحسن على البرونزية في المصارعة الرومانية بعد فوزه على اليوناني اوبوستولوس مانوليدس بالنقاط بواقع 12-4 ضمن منافسات وزن 67 كغ بالدور نصف النهائي.

وكان الحسن قد تأهل لربع النهائي بعد تغلبه على اللاعب البرتغالي بدرو كالداس بعدم التكافؤ في الجولة الأولى بواقع 9-صفر.



وأعرب الحسن عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز مؤكداً أن طموحاته لن تتوقف عند دورة المتوسط وسيبذل مزيدا من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.

وضمن منافسات الملاكمة افتتح لاعبنا أحمد غصون مشواره في الدورة بالفوز على نظيره السلوفيني الجاز فينكو 4-صفر بوزن 75 كغ ليتأهل للدور ربع النهائي.

وقال غصون إن المنافسة ليست سهلة في ظل مشاركة ابطال اللعبة الذين لهم سجل حافل بالانجازات في الدورات المتوسطية مضيفا إن طموحه ليس التأهل للادوار المتقدمة بل المنافسة على الميدالية الذهبية.

وتستمر منافسات الملاكمة التي يشارك فيها 89 ملاكما من 19 دولة حيث يخوض لاعبنا محمد خير مستت منافسات وزن 64 كغ مع التركي تغرلهان ارديمير فيما يلتقي عبد العزيز معين بوزن 69 كغ مع المقدوني اسماعيلي لوليجزيم في الدور التمهيدي.



سانا