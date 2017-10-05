بروجردي يلتقي المعلم وصباغ في دمشق

بحث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، تطورات الملف السوري، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ورئيس مجلس الشعب حموده صباغ، وذلك خلال زيارة يجريها لدمشق.

وشدّد صباغ خلال اللقاء على عمق العلاقات السورية ــ الإيرانية التي تطورت على جميع المستويات خلال الحرب التي تعرضت لها بلاده. وأكد ضرورة تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانية السورية ــ الإيرانية.