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بروجردي يلتقي المعلم وصباغ في دمشق

بحث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، تطورات الملف السوري، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ورئيس مجلس الشعب حموده صباغ، وذلك خلال زيارة يجريها لدمشق.

وشدّد صباغ خلال اللقاء على عمق العلاقات السورية ــ الإيرانية التي تطورت على جميع المستويات خلال الحرب التي تعرضت لها بلاده. وأكد ضرورة تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانية السورية ــ الإيرانية.

بدوره، رأى بروجردي أن مخططات استهداف سوريا ووحدتها وقرارها السياسي المستقل «فشلت»، مضيفاً أنه «يجب البناء على انتصارات الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء في المجال السياسي». وقام بجولة مع الوفد المرافق له في مدينة حلب، بصحبة عدد من مسؤولي المدينة، زار فيها الجامع الأموي وقلعة حلب.

المصدر: الأخبار

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