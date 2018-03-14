"برنت" ينخفض بنسبة 1.1%

بعد اعلان ترامب إقالة تيلرسون من منصبه بسبب خلافات حول الاتفاق ​النووي​ الإيراني واحتمالية إلغاء الاتفاق بما يعني فرض قيود على ​صادرات طهران​ النفطية، وعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو خلفا له.

ومن المنتظر غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيكشف ​معهد البترول الأميركي​ عن بيانات غير رسمية.

ومن المنتظر غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيكشف ​معهد البترول الأميركي​ عن بيانات غير رسمية.

كانت الوكالة الحكومية قد كشفت أمس عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام الصخري في نيسان بحوالي 131 ألف برميل يوميا إلى 6.954 مليون برميل يوميا.

كانت الوكالة الحكومية قد كشفت أمس عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام الصخري في نيسان بحوالي 131 ألف برميل يوميا إلى 6.954 مليون برميل يوميا.