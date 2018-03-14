النظام التركي يواصل خرقه للقرار 2401 .. واستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين
الرئيس الأسد: الولايات المتحدة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة
الجيش يصل إلى منغ: عفرين تتهاوى أمام الغزو التركي
سورية:الإعلام الغربي بين تهويل جرائم أعدائه وتجاهل فظائع حلفائه
موسكو: سنردّ على أيّ ضربة تهدّد قواتنا
«داعش» يستثمر في الصراع جنوباً: هجوم جديد في أسبوعَين
اشتباكات مع «داعش» بعد تسوية «القدم»
الجيش العربي السوري يستعيد حي القدم و يضبط معملاً لتصنيع المواد الكيماوية بالغوطة الشرقية
لافروف: في حال إقدام واشنطن على استهداف سورية فستكون عواقب الضربة وخيمة جداً
الجيش يؤمن خروج عدد من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
الإرهابيون يعدون لاستخدام مواد كيميائية وتبرير اعتداء أمريكي على سورية
المصارف العامة ستفتح باب الإقراض على مصراعيه
أنباء عن تعزيزات للجيش نحو عفرين مع اقتراب «غصن الزيتون» من حصارها
الجيش يسيطر على 60 بالمئة من الغوطة الشرقية.. والآلاف يتظاهرون مطالبين بدخوله
أنباء غير مؤكدة عن خروج المسلحين من القدم وغرفة الصناعة طلبت من أصحاب المعامل الاستعداد لاستلامها

"برنت" ينخفض بنسبة 1.1%

 

بعد اعلان ترامب إقالة تيلرسون من منصبه بسبب خلافات حول الاتفاق ​النووي​ الإيراني واحتمالية إلغاء الاتفاق بما يعني فرض قيود على ​صادرات طهران​ النفطية، وعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو خلفا له.

ومن المنتظر غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيكشف ​معهد البترول الأميركي​ عن بيانات غير رسمية.

كانت الوكالة الحكومية قد كشفت أمس عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام الصخري في نيسان بحوالي 131 ألف برميل يوميا إلى 6.954 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد التداولات، هبطت ​العقود الآجلة​ لخام "نايمكس" الأميركي تسليم نيسان بنسبة 1.5% إلى 60.4 دولار للبرميل في تمام الساعة 05:11 مساء بتوقيت بيروت بعد أن تم التداول عليه قرب 61.5 دولار في وقت سابق اليوم، كما انخفض "برنت" بنسبة 1.1% إلى 64.2 دولار للبرميل.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.