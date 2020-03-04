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برنامج لدعم المسنين وذوي الشهداء والأسر التي ترعى إعاقات

طلب كل من مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سورية ومجلس الوزراء، من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم دراسة متكاملة لإطلاق برنامج لدعم المسنين والعجزة وذوي الشهداء والجرحى والأسر التي ترعى إعاقات متعدد.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، تفاصيل اجتماع جمع مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، لبحث توسيع شريحة المستفيدين من برامج المعونة الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم دراسة متكاملة لإطلاق برنامج لدعم المسنين والعجزة وذوي الشهداء والجرحى والأسر التي ترعى إعاقات متعددة وفق معايير محددة بما يوسع شريحة المستفيدين من برامج المعونة الاجتماعية التي ينفذها الصندوق وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.


كما تم خلال الاجتماع اتخاذ قرار باستمرار برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم واستيعاب كافة المسرحين إلى حين نهاية الحرب.


وتم الاتفاق على استقبال مستفيدين جدد بشكل دوري يتم منحهم مكافأة شهرية بالتوازي مع تأهيلهم وصقل مهاراتهم للدخول في سوق العمل بالقطاعين العام أو الخاص أو إقامة مشروعات خاصة بهم.


يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خصصت بموجب برنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، راتب شهري لمدة عام بقيمة 35 ألف ليرة سورية للمسرحين الذين أمضوا 5 سنوات في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.