برنامج الكتروني لضبط هدر المركبات الحكومية!

وبين مدير الآليات والصيانة في وزارة النقل أن الغاية من هذا البرنامج ترشيد الإنفاق من خلال معرفة عدد الإصلاحات الجارية على المركبة، وعدد الآليات في الوزارات والجهات التابعة لها، وما جرى عليها من صيانات على مدى عام كامل، مع تبيان الإصلاحات السابقة على ذات المركبة في الأعوام السابقة، وتبعا لذلك معرفة جدوى إصلاحها وبما ينسجم مع ترشيد الإنفاق، مع الإشارة إلى كونه برنامجاً عملياً وفنياً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع بالمجان ولا يحتاج سوى حاسب عادي وشبكة انترنت للربط بين الوزارة والجهات التابعة لها أو شبكة داخلية ضمن المبنى الواحد.