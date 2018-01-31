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برنامج الكتروني لضبط هدر المركبات الحكومية!

 

أطلقت وزارة النقل برنامجها الإلكتروني الخاص بالآليات الحكومية وذلك ضمن سياق ضبط الهدر وترشيد نفقات صيانة وإصلاح المركبات الحكومية من جهة، واعتماد هذا البرنامج كقاعدة بيانات شاملة تمكن من استدعاء أية معلومات عن المركبات الحكومية في غضون دقائق من جهة ثانية.

وقدم مصممو البرنامج خلال اجتماع خاص لإطلاقه شرحاً شاملاً عن مزاياه، وكيفية إدخال البيانات المتعلقة بالإصلاحات والصيانات، وكيفية استدعائها ومعرفة الخصائص والمميزات التي يتيحها هذا البرنامج.

وبين مدير الآليات والصيانة في وزارة النقل أن الغاية من هذا البرنامج ترشيد الإنفاق من خلال معرفة عدد الإصلاحات الجارية على المركبة، وعدد الآليات في الوزارات والجهات التابعة لها، وما جرى عليها من صيانات على مدى عام كامل، مع تبيان الإصلاحات السابقة على ذات المركبة في الأعوام السابقة، وتبعا لذلك معرفة جدوى إصلاحها وبما ينسجم مع ترشيد الإنفاق، مع الإشارة إلى كونه برنامجاً عملياً وفنياً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع بالمجان ولا يحتاج سوى حاسب عادي وشبكة انترنت للربط بين الوزارة والجهات التابعة لها أو شبكة داخلية ضمن المبنى الواحد.

المصدر: البعث

 

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