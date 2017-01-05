برلين تحاكم لاجئاً سورياً لصلته بداعش وتتهم ألمانياً بتنفيذ الإعدامات في تدمر

بدأت برلين بمحاكمة طالب لجوء سوري يشتبه في أنه عمل لحساب تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، ووجهت تهماً لشخص آخر (ألماني الجنسية) بالمشاركة في عمليات إعدام قام بها التنظيم في مدينة تدمر بعام 2015.

وحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، وصل المتهم السوري شأس المحمد (19 عاماً) أمس، قاعة محكمة في برلين في أول قضية لطالب لجوء يشتبه في أنه عمل لحساب التنظيم بعد وصوله مع مهاجرين إلى ألمانيا العام 2015، مرتديا سترة زرقاء، ومحاولاً إخفاء وجهه.

ونشرت أمام المحكمة شاحنتان للشرطة وكذلك عدد من الشرطيين المزودين برشاشات.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني: «إن التدابير الأمنية نفسها لجميع المحاكمات الكبرى»، مشيرة إلى أن الجلسة قد تكون مغلقة لأن المتهم كان قاصراً أثناء ارتكابه بعض التهم الموجهة إليه».

وتعكس حالته المخاوف السائدة في البلاد من اندساس مقاتلين من التنظيم بين مئات آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان، خصوصاً بعد اعتداء برلين في 19 كانون الأول الماضي.

وحسب الوكالة، سيحاكم المحمد الذي اعتقل في 22 آذار 2016، حتى نيسان على الأقل بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج وخرق القانون حول الأسلحة الحربية، وسط توقعات بأن يتعرض لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.

وقالت النيابة الفدرالية في قرار الاتهام: «إن السوري الذي جنده داعش منتصف العام 2013 واصل عمله للتنظيم الجهادي بعد مجيئه إلى ألمانيا صيف 2015».

وأضافت: إنه رصد أهدافاً محتملة لشن هجمات في برلين خصوصاً ساحة الكسندربلاتز وبوابة براندربرغ ومبنى الرايشتاغ، مجلس النواب». وقالت المحكمة الفدرالية في تشرين الأول، إن الشاب اتصل بشخص في سورية ليبلغه عدد الأشخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة».

وتتهمه النيابة أيضاً بأنه كان صلة الوصل مع منفذين محتملين لاعتداءات وبأنه أعرب عن استعداده لارتكاب هجوم في ألمانيا.

في الأثناء، وجه الإدعاء الألماني إلى رجل(28 عاماً – ألماني الجنسية) اتهاماً بالقتل والانتماء لجماعة إرهابية، والمشاركة في عمليات إعدام قام بها داعش في تدمر بعام 2015، حسب ما أفادت مواقع إلكترونية معارضة.

وقال الإدعاء: «إن الرجل سافر إلى مناطق داعش في سورية عام 2015 للانضمام إلى التنظيم»، مضيفاً إنه في حزيران من العام ذاته، قتل أعضاء في داعش ستة محتجزين بالرصاص في سوق بمدينة تدمر، وكان المتهم الذي كان مسلحاً بمسدس قد نقل أحد المحتجزين بنفسه إلى مكان الإعدام، ومنع آخرين من الهرب».

وأعدم التنظيم المتشدد أكثر من 200 شخص خلال سيطرته على مدينة تدمر في عام 2015، بينهم مقاتلون في الجيش العربي السوري، ومدنيون، نفذ بعض العمليات أطفال، وفق ما وثقه نشطاء وأظهرته تسجيلات مصورة نشرها التنظيم.

واعتقلت السلطات الرجل الألماني حين عاد إلى ألمانيا في عام مغادرته ذاته، حيث اعترف منذ إلقاء القبض عليه بتفاصيل فترة وجوده لدى مناطق التنظيم، بحسب ما نقلته إذاعة صوت ألمانيا.

وكان التنظيم المتشدد قد سيطر على تدمر في أيار (من عام 2015، إلى أن فرض الجيش العربي السوري مجدداً نفوذه عليها بآذار عام 2016، لينسحب منها مجدداً بعد مهاجمة التنظيم لها الشهر الماضي.

وانضم أكثر من 800 مواطن ألماني إلى تنظيم داعش وفق الإحصائيات الرسمية للحكومة.

وكالات