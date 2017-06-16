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برلماني مغربي يُضرم النار في نفسه

أقدم البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة على إضرام النار في نفسه أمام إدارة المكتب الشريف للفوسفاط OCP في مدينة إبن جرير احتجاجاً على نزع ملكية "ضيعة تربية الدواجن"منه، في سابقة لم يسجلهــا التاريخ المغربي إطلاقاً، منذ تأسيس البرلمان بعد الاستقلال إلى اليوم.

ووفق مصادر اعلامية فإن الأسباب التي دفعت بالبرلماني إلى إحراق نفسه تعود إلى أن إدراة المكتب الشريف نزع ملكية الضيعة من البرلماني المذكور حيث توجد باسمه ويديرها منذ سنوات بشكل شخصي، من أجل ضمها إلى مشروع المدينة الخضراء دون أن يتم تعويضه، حيث كان يصرخ "الفوسفاط باغي إشردني ، باغي إدي ليا رزق اولادي".

وأوضحت المصادر الإعلامية أن البرلماني أصيب بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى اليد والكتف والبطن، حيث تمّ نقله إلى المستشفى الإقليمي بالرحامنة، قبل أن يتم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش لتلقي العلاجات اللازمة.

وأدى إدراج الضيعة في قائمة نزع الملكية إلى قيام البرلماني الزعيم بضغوطات على المكتب الشريف للفوسفاط لثنيه عن عملية التنفيذ.

وكالات

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