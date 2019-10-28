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برلماني عراقي: القوات الأمريكية قتلت البغدادي خشية أن يبوح بالأسرار

اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق في العراق، حاكم الزاملي، القوات الأمريكية بتدبير قتل أبو بكر البغدادي، خشية إلقاء القبض عليه، وبوحه بأسرار عن "داعش".

وأضاف الزاملي أنه بمقتل البغدادي انتهت صفحة جديدة من "الإرهاب الداعشي، وننتظر خلق صفحة جديدة وقيادي جديد".

وأضاف الزاملي أن "هذه سياقات وصفحات معروفة تتبعها الاستخبارات الأمريكية يتم من خلالها حرق الصفحة وإنهاؤها من جذورها بالقتل والتصفية"، مشيرا إلى أن "هذه الحالة تكررت بمقتل أبو مصعب الزرقاوي عام 2010 عقب انتهاء صفحته أو دوره، بعدما كادت القوات العراقية حينها أن تلقي القبض عليه".

 

 


المصدر: RT