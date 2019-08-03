برلماني روسي: العقوبات ضد موسكو تخدم مصالح واشنطن الخاصة

أكد عضو لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الدوما الروسي أنطون موروزوف أن واشنطن تتبع سياسة فرض العقوبات ضد روسيا خدمة لمصالحها الخاصة.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن موروزوف قوله تعليقاً على تطبيق مجموعة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا على خلفية قضية الضابط السابق سيرغي سكريبال: “يتصرف الأمريكيون في هذه الحالة بما يخدم مصالحهم الخاصة للحد من المنافسة في هذا المجال مع المؤسسات المالية الروسية” مشدداً على أنه “لم يتم تقديم دليل مقنع لروسيا والمواطنين الروس بخصوص حادثة سالزبوري”.



ولفت موروزوف إلى أن القيود التي يفرضها السياسيون على الأعمال وتنمية الاقتصاد لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي مبيناً أن روسيا تتمتع بالاكتفاء الذاتي إضافة إلى وجود العديد من الشركاء التجاريين والاقتصاديين لها في آسيا والشرق الأوسط.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعرب أمس عن أسفه لفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية قضية سكريبال مبيناً أن هذا الإجراء ناجم عن الظروف السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بتسميم سكريبال وابنته يوليا دون أن تقدم أي أدلة الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع مؤكدة أن هذه المزاعم استفزازية وهدفها سياسي كما قامت لندن على خلفية الحادث مع عشرات الدول الغربية بإبعاد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها وردت روسيا بالمثل مشددة على أنها لن تقبل بأي نتائج تحقيق في قضية سكريبال إذا لم يشارك فيه خبراء روس.



