الجيش في عيده
أكبر حشد عسكري إسرائيلي منذ عام 2006 على الحدود اللبنانية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
الطبيب الشرعي يقدم شرحاً حول الأعضاء البشرية التي تم العثور عليها في ريف إدلب
تعزيزات عسكرية عراقية جديدة إلى الحدود السورية-العراقية
العثور على عدد من العبوات التي تحتوي أعضاء بشرية خلال عمليات التمشيط بريف إدلب
منظمة أطباء بلا حدود: اتساع نطاق تفشي كورونا بسوريا سيربك النظام الصحي في البلاد
سلسلة تفجيرات واشتباكات عنيفة ضمن مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال حلب
وسائل وسائل إعلام “إسرائيلية” تزعم استهداف دبابة “إسرائيلية” في مزارع شبعا
حزب الله يصدر بياناً ينفي به أي عملية له في الجنوب اللبناني
سقوط طائرة عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي وتحطمها داخل الأراضي اللبنانية
الحرب الاقتصادية على سورية
إيقاف الصلاة (على الجنائز) في مساجد دمشق وريفها حتى إشعار آخر
قصف مدفعي على ميليشيات أنقرة.. ورتل تركي يصل ريف حماة الشمالي
بعد إرسالها المسلحين من سورية.. تركيا ترسل مرتزقة صوماليين إلى ليبيا

برلماني إيراني: محاولات واشنطن لتمديد حظر التسلح على إيران حمقاء

أكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ناصر موسوي لاركاني أن محاولات الولايات المتحدة الرامية لتمديد حظر التسلح على إيران ستبوء بالفشل.

وأشار لاركاني في تصريح اليوم إلى أن الشعب الإيراني واجه أقسى الضغوط والحظر منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل أربعين عاماً ولم يرضخ لها.. وعلى عكس ما كانت ترمي إليه الدول التي فرضت هذه الضغوط فإنها أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج التي صبت في مصلحة الشعب الإيراني.

وأوضح لاركاني أن الحظر في المجالين التسليحي والنقل الجوي وغيرهما أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة في البلاد كما ساهم في زيادة حجم صادرات سلعنا غير النفطية.

وأكد البرلماني الإيراني أن روسيا والصين لن تسمحا لواشنطن باستغلال مجلس الأمن لتمرير مخططها في تمديد حظر التسلح على إيران واصفاً مساعيها في هذا الاتجاه بالحمقاء.