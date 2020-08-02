برلماني إيراني: محاولات واشنطن لتمديد حظر التسلح على إيران حمقاء

أكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ناصر موسوي لاركاني أن محاولات الولايات المتحدة الرامية لتمديد حظر التسلح على إيران ستبوء بالفشل.



وأشار لاركاني في تصريح اليوم إلى أن الشعب الإيراني واجه أقسى الضغوط والحظر منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل أربعين عاماً ولم يرضخ لها.. وعلى عكس ما كانت ترمي إليه الدول التي فرضت هذه الضغوط فإنها أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج التي صبت في مصلحة الشعب الإيراني.



وأوضح لاركاني أن الحظر في المجالين التسليحي والنقل الجوي وغيرهما أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة في البلاد كما ساهم في زيادة حجم صادرات سلعنا غير النفطية.



وأكد البرلماني الإيراني أن روسيا والصين لن تسمحا لواشنطن باستغلال مجلس الأمن لتمرير مخططها في تمديد حظر التسلح على إيران واصفاً مساعيها في هذا الاتجاه بالحمقاء.