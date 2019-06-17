برلماني إيراني: قد ننسحب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما

أعلن رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، مجتبي ذو النور، أن بلاده قد تنسحب من معادة منع انتشار السلاح النووي حال عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها ضمن الصفقة النووية.



وقال البرلماني الإيراني، في حديث لوكالة "فارس"، اليوم الاثنين، إنه "لم يبق كثير من الوقت على انقضاء مهلة الـ60 يوما، التي قدمتها إيران للأوروبيين من أجل الحفاظ على الصفقة" المبرمة مع الجمهورية الإسلامية عام 2015.



وأضاف ذو النور أن "إيران وفي حال عدم حدوث ذلك ستعلق مشاركتها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن بلاده انضمت إلى هذا الاتفاق بشكل طوعي.



وأضاف ذو النور: "إذا انتهت مهلة الـ60 يوما ولم يحدث أي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي، سوف نقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل سلمي بالمستوى الذي تحتاجه بلادنا".



وأوضح رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني: "إذا كنا نحتاج إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60 بالمئة لصناعة غواصات تحتاج هذا المستوى من التخصيب فإننا سوف نخصبه بهذا المستوى".



وأمهل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم 8 مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران والحفاظ على الصفقة.



المصدر: وكالات