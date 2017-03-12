برلماني أوروبي: سنعمل لاستئناف العلاقات مع مجلس الشعب

أكدت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أنه إذا كانت الحكومات الأوروبية جادة فعلاً في حماية شعوبها فعليها تغيير سياساتها الخاطئة تجاه سورية والتعاون معها في محاربة الإرهاب، موضحة أن «العدد الكبير من الأوروبيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين يشكلون خطراً حقيقياً على أمن الأوروبيين إذا ما عادوا إلى بلدانهم».

واستقبلت عباس أمس الوفد البرلماني الأوروبي برئاسة خافيير كوسو، وفق ما نقلت وكالة «سانا» حيث أشار كوسو إلى أنهم «لن يتوقفوا عن العمل الجاد من أجل استئناف العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشعب في سورية».

وكالات