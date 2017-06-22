برلمان ألمانيا يصوت على سحب القوات من قاعدة أنجرليك التركية

أقر البرلمان الألماني البوندستاغ بأغلبية ساحقة سحب القوات الألمانية من قاعدة أنجرليك في تركيا والتابعة لحلف الناتو.



وكانت ألمانيا أعلنت مؤخرا أنها تعد قرار سحب جنودها من القاعدة بتركيا إثر أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب الحظر الذي فرضه النظام التركي على الزيارات التي كان يعتزم عدد من النواب الالمان القيام بها للجنود المرابطين في القاعدة ورفضه تأمين الحماية لهم.



وبينت صحيفة فرانكفورتر ال غيمايني الألمانية اليوم أن 461 نائبا في البرلمان صوتوا لصالح القرار من أصل 569 نائبا.



ويبلغ عدد الجنود الالمان في قاعدة انجرليك 260 جنديا كما يوجد فيها ست طائرات استطلاع ألمانية من طراز تورنادو وطائرة تزود بالوقود وسيتم نقل الجنود إلى قاعدة بالأردن.



وتدهورت العلاقات بين النظام التركي والمانيا منذ إقرار مجلس النواب الألماني العام الماضي قانونا يصنف مجازر الأرمن في ظل الحكم العثماني بأنها جريمة إبادة.

وكالات