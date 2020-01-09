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برفقة الأسد بوتين يزور الجامع الأموي و ضريح القديس يوحنا المعمدان

برفقة الأسد بوتين يزور الجامع الأموي و ضريح القديس يوحنا المعمدان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق في زيارة التقى خلالها السيد الرئيس بشار الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق.


واستمع الرئيسان الأسد وبوتين إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سورية.


وقدم الرئيس بوتين التهاني والتبريكات للقوات الروسية العاملة في سورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وهنأ الرئيس الأسد الضباط والعسكريين الروس بمناسبة الميلاد، وأعرب عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما يقدمونه من تضحيات إلى جانب أقرانهم من أبطال الجيش العربي السوري.


وبحث الرئيسان الأسد وبوتين خلال لقائهما التطورات الأخيرة في المنطقة، كما تناول اللقاء خطط القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في إدلب وتطورات الأوضاع في الشمال السوري والإجراءات التي تقوم بها تركيا هناك، إضافة إلى دعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة له.


وبرفقة الرئيس الأسد.. جال الرئيس بوتين في مدينة دمشق حيث زار الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار ضريح القديس يوحنا المعمدان فيه، وسجل كلمة في سجل الزوار.