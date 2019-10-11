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برعاية الرئيس الأسد .. تخريج دورة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات.


وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للخريجات تهنئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وتمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهن إلى جانب رفاقهن من أبناء قواتنا المسلحة وهي تكمل تنفيذ واجباتها المقدسة في الدفاع عن الوطن والتصدي لأشرس أنواع الإرهاب المدعوم إقليمياً ودولياً.


وتوجه ممثل راعي الاحتفال في ختام كلمته بالشكر إلى قيادة الكلية العسكرية للبنات وجميع المدربين والعاملين فيها على الجهود التي بذلوها في تأهيل الطالبات وإعدادهن للدفاع عن أمن الوطن وصون ترابه.


كما ألقت مديرة الكلية العسكرية للبنات كلمة أوصت فيها الطالبات بالمواظبة على التدريب والانضباط والاجتهاد والعمل ومتابعة كل جديد في العلوم العسكرية وتطوير الخبرات والمهارات والمعارف بشكل دائم ومستمر.


وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً شاركت فيه دورات الكلية ومراسم تسليم العلم واستلامه وأدت الخريجات القسم العسكري وتلي أمر النجاح وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تسمية الدورة باسم الشهيدة البطلة العميد امتثال علي صالح تقديراً للشهادة وتخليداً للشهداء الأبرار وتم توزيع الهدايا الرمزية على الخريجات الأوائل.

وقدمت الطالبة الأولى درع الدورة للواء ممثل راعي الاحتفال كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيدة عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

 

 


 سانا