برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات مؤتمر التطوير التربوي

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التطوير التربوي في الجمهورية العربية السورية الذي تقيمه وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بعنوان “رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن” في قصر المؤتمرات بدمشق ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.



ويناقش المشاركون بالمؤتمر الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للتربية في سورية ومأسسة التعليم البديل وتكامل منظومتي التربية والتعليم العالي والأدوار المتغيرة للمعلم والمتعلم في القرن الحادي والعشرين والتربية الفاعلة الجديدة وتطوير المناهج التربوية ومكوناتها ودورها في بناء الوطن والمواطن والإطار العام للمناهج التربوية ومحتوى الكتب المدرسية والأنشطة وتطوير التعليم المهني والتقني وربط التعليم المهني بسوق العمل وتطبيق معايير الجودة على مكونات العملية التعليمية التعلمية وواقع رياض الأطفال وآفاق تطويرها والتقويم من منظور مستقبلي.



ويرافق المؤتمر عقد ورشات عمل حول التعليم المهني والمناهج ومكوناتها في عالم متغير والتكامل في المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية والجامعية والدمج التعليمي لذوي الإعاقة ما بين الواقع والطموح “رياض الأطفال” والمشاركة المجتمعية والتعليم الخاص.



ويشارك في المؤتمر مفكرون وخبراء عرب وأجانب وخبراء من وزارتي التربية والتعليم العالي والمراكز الأكاديمية والبحثية وهيئات المجتمع الأهلي الوطنية في سورية وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية.