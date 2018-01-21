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بردى تتعاقد مع شركة إيرانية لتوريد غسالات آلية مفككة

 

أبرمت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” عقداً مع إحدى الشركات الإيرانية لتوريد مجموعة غسالات آلية مفككة. وبحسب المدير العام للشركة المهندس محي الدين عيون فإن العقد هو الأول للشركة بعد توقف قسري لمعامل الشركة دام لسنوات.

مشيراً إلى أن الشركة مضطرة حالياً للعمل وفق مبدأ التجميع للتجهيزات نصف المفككة لاعتبارات تتعلّق بعدم وجود آلات لتصنيع التجهيزات المنزلية، مؤكداً على أهمية السعي للتقدم التدريجي نحو التصنيع الحقيقي من خلال تأمين وتأهيل بعض الآلات الأساسية للعمل كالمقصات والطعاجات والمثاقب والمكابس والملاحم، والعمل على سحب ما هو متوفر منها في المقرّ الرئيسي للشركة بالسبينة، ووضع وتنفيذ خطة لتصنيع مجموعة من القوالب الخاصة بمنتجات الشركة، إضافة إلى تقييم وضع الإدارات الموجودة وتكليف الأشخاص الأكثر كفاءة وقدرة وممن تتوفر لديهم روح المبادرة والنهوض بالعمل .

وأوضح عيون أن معمل القوالب متوقف عن العمل منذ سنوات، لعدم وجود فنيين ذوي خبرة في صناعة القوالب وتشغيل الآلات الخاصة، مع النقص الكبير بشكل عام في العمالة الفنية بسبب انتهاء الخدمة والاستقالات وحالات النقل والندب، لهذا السبب ونظراً لضآلة حجم الإنتاج فقد تمّ تكليف مدير معمل واحد للإشراف على عمل كافة المعامل.

البعث

 

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