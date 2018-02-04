بردى أولاً في بطولة المراكز التدريبية للجودو

وقال رئيس النادي محمد الحموي “إن لاعبي النادي الصغار أثبتوا من خلال هذه البطولة أن التدريب الذي يتلقونه مثمر من خلال تفوقهم على أكثر من 90 لاعبا ممثلين لثمانية أندية اضافة لهيئتي الشرطة والجيش” مشيراً إلى أن النادي يركز اهتمامه على الألعاب الأولمبية والجودو إحداها لذلك هناك متابعة مستمرة من قبل المدربين جوان أيوبي ورفيق صالحي المشرفين على مركز النادي والمركز التدريبي في ريف دمشق.