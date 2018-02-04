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بردى أولاً في بطولة المراكز التدريبية للجودو

 

حقق نادي بردى المركز الأول في بطولة المراكز التدريبية للصغار في لعبة الجودو بعد حصوله على أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر هيثم الصالحي وعبد الله ماوردي ويوسف برهو ومصطفى برهو والميداليات الفضية عن طريق عادل إدلبي وأيوب المبيض وفارس أبومرق والميداليات البرونزية عبر حمزة منصور ومحمد أيوبي ورائد الرهوان.

وقال رئيس النادي محمد الحموي “إن لاعبي النادي الصغار أثبتوا من خلال هذه البطولة أن التدريب الذي يتلقونه مثمر من خلال تفوقهم على أكثر من 90 لاعبا ممثلين لثمانية أندية اضافة لهيئتي الشرطة والجيش” مشيراً إلى أن النادي يركز اهتمامه على الألعاب الأولمبية والجودو إحداها لذلك هناك متابعة مستمرة من قبل المدربين جوان أيوبي ورفيق صالحي المشرفين على مركز النادي والمركز التدريبي في ريف دمشق.

وأوضح الحموي أن هذا النشاط هو الأول محليا للعبة وهو بمثابة تحضير لبطولات الجمهورية القادمة لافتاً إلى أن النادي ضمن استراتيجيته صقل المواهب ولا سيما في الفئات العمرية الصغيرة ليصار إلى إنشائها بشكل علمي كمشروع أبطال أولمبيين في المستقبل.

يشار إلى أن نادي بردى خرج العديد من الأبطال في لعبة الجودو ولهم إنجازات على الصعيد المحلي والعربي والآسيوي.

 

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