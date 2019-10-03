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برجان تجاريان وسكنيان قيد البناء..أحدهما 33 طابقاً والثاني 27 طابقاً

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في الفترة الأخيرة القرارين رقم 957 و958 بناء على قرارات المجلس واللجنة الإقليمية ويتضمنان تعديلات على نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي لمدينة طرطوس.

ويقول مدير الشؤون الفنية حسان حسن إن أبرز ما جاء في القرارين يتمثل بإعطاء محفزات لاستخدام مصادر الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) للأبنية التي ستشاد في المدينة، تحقيقاً لمبدأ العمارة الخضراء بحيث يتم السماح بطابق إضافي للأبنية التي تقوم بتأمين احتياجاتها بالحد الأدنى (المصعد والإنارة) ذاتياً عن طريق الإنارة الشمسية،

وتوقع حسن أن تشهد الأيام المقبلة إقبالاً ملحوظاً على الترخيص باعتبار أن هذه التعديلات قدمت محفزات غاية في الأهمية مشيراً في هذا المجال إلى أنه تم الترخيص سابقاً على العقار ٢٣٨٥ الواقع على شارع الثورة مقابل مدرسة خلوف والمؤلف حالياً من ٢٧ طابقاً مخصصاً للاستخدام المهني والمكاتب وسوف يصل إلى 33 طابقاً بعد ترخيص الإضافة عليه،
كما تم منح ترخيص بناء برجي على العقار رقم ٢٠٤٨ الكائن في شارع الثورة قرب الشرطة العسكرية والمؤلف حالياً من ٢٤ طابقاً مخصصاً للاستخدام المهني والمكاتب ويمكن أن يصل إلى ٢٧ طابقاً في حال ترخيص الإضافة.. علماً أنه تم تنفيذ عدة طبقات تحت الأرض وفوقها من كل برج والعمل يسير فيهما بوتيرة جيدة