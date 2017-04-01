برج بين الأرض والسماء

كل يوم يتحفنا مهرة التصاميم المعمارية بنماذج مدهشة وآخرها هذا التصميم الذي سيقلب مقاييس البناء رأساً على عقب، وسيكون أعلى برج في العالم، كما أنه سيكون معلقاً في السماء، هذا ما تنوي شركة هندسة أمريكية بناءه في مدينة دبي الإماراتية.



‏وسيتم تعليق البرج، والذي أطلق عليه اسم “برج أناليما”، بكويكب قريب من الأرض عن طريق كابلات عالية القوة، كما سيوضع البرج في “مدار متزامن مع الأرض”، الأمر الذي سيجعله دائماً في وضع متحرك، يأخذ المقيمين فيه في رحلة يومية بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، جاء ذلك بحسب ما قالته شركة “كلاودس أركيتيكتشور أوفيس”.‏

وكالات